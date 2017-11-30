В Киеве под Соломенским райотделом милиции состоялся митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Под стенами Соломенского райотдела полиции в Киеве несколько десятков мужчин устроили акцию протеста после того, как патрульные полицейские задержали и доставили в участок двух водителей, передает корреспондент УНН.
Сейчас активисты ждут освобождения задержанных водителей, никаких столкновений или беспорядков нет.
Также известно, что сейчас в здании райотдела полиции находится адвокат задержанных.
По данным сообщества "dtp.kiev.ua", сегодня вечером полицейские в Киеве остановили водителя иномарки с европейскими номерами, после чего тот отказался показывать документы. На помощь водителю приехал его сын. Между водителями и полицейскими произошел конфликт, в ходе которого водители были якобы избиты.
Также сообщается, что в сумке сына мужчины нашли пистолет. Однако он отказался предоставить на него документы, после чего мужчин задержали.
Как сообщал УНН, полиция создаст рабочую группу по противодействию незаконному обороту оружия.