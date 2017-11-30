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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80055 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70680 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77667 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84794 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118886 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Киеве под Соломенским райотделом милиции состоялся митинг

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Под стенами Соломенского райотдела полиции в Киеве несколько десятков мужчин устроили акцию протеста после того, как патрульные полицейские задержали и доставили в участок двух водителей, передает корреспондент УНН.

Сейчас активисты ждут освобождения задержанных водителей, никаких столкновений или беспорядков нет.

Также известно, что сейчас в здании райотдела полиции находится адвокат задержанных.

По данным сообщества "dtp.kiev.ua", сегодня вечером полицейские в Киеве остановили водителя иномарки с европейскими номерами, после чего тот отказался показывать документы. На помощь водителю приехал его сын. Между водителями и полицейскими произошел конфликт, в ходе которого водители были якобы избиты.

Также сообщается, что в сумке сына мужчины нашли пистолет. Однако он отказался предоставить на него документы, после чего мужчин задержали.

Как сообщал УНН, полиция создаст рабочую группу по противодействию незаконному обороту оружия.

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