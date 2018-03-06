У Києві під час перевірок виявили 10 нелегальних перевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві протягом двох тижнів було проведено 131 автобусний маршрут і виявлено 10 нелегальних перевізників, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.
“Протягом двох тижнів перевірено 131 автобусний маршрут. Під час перевірок виявлено 10 нелегальних автомобільних перевізників. На порушників Державна служба України з безпеки на транспорті та Національна поліція склали 203 акти, 103 протоколи та виписали штрафів на загальну суму 44 520 грн”, — йдеться у повідомленні.
За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Сергія Симонова, якого цитує прес-служба КМДА, перевізники порушували умови договору, не мали необхідних документів, вогнегасників та аптечок, водії не видавали квитки пасажирам, не дотримувались схеми та графіку руху, порушували правила дорожнього руху.
Також, зазначив він, під час перевірок було виявлено багато автобусів у незадовільному технічному та санітарному стані.
“З такими перевізниками ми будемо розривати договори, а маршрути виносити на конкурс, щоб на їхнє місце прийшли перевізники, які відповідально ставитимуться до роботи та будуть зацікавлені надавати послуги якісно”, — додав С.Симонов.
Як повідомляв УНН, 16 лютого у Києві на вулиці Олени Теліги зіткнулись дві маршрутки, які їхали в попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей, двох доставили в лікарні.