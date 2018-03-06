В Киеве во время проверок выявили 10 нелегальных перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве в течение двух недель было проведено 131 автобусный маршрут и выявлено 10 нелегальных перевозчиков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.
"В течение двух недель проверено 131 автобусный маршрут. Во время проверок выявлено 10 нелегальных автомобильных перевозчиков. На нарушителей Государственная служба Украины по безопасности на транспорте и Национальная полиция составили 203 акта, 103 протокола и выписали штрафов на общую сумму 44 520 грн", - говорится в сообщении.
По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Сергея Симонова, которого цитирует пресс-служба КГГА, перевозчики нарушали условия договора, не имели необходимых документов, огнетушителей и аптечек, водители не выдавали билеты пассажирам, не соблюдали схемы и графика движения, нарушали правила дорожного движения.
Также, отметил он, в ходе проверок было выявлено много автобусов в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии.
"С такими перевозчиками мы будем расторгать договоры, а маршруты выносить на конкурс, чтобы на их место пришли перевозчики, которые ответственно относиться к работе и будут заинтересованы предоставлять услуги качественно", - добавил С.Симонов.
Как сообщал УНН, 16 февраля в Киеве на улице Елены Телиги столкнулись две маршрутки, которые ехали в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 12 человек, двое доставлены в больницу.