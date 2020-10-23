У Києві під час місцевих виборів чергуватимуть інспектори благоустрою

“Під час місцевих виборів у столиці чергуватимуть інспектори благоустрою. Їхня задача – контролювати санітарно-технічний стан прилеглих до виборчих дільниць територій”, - сказав директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба.

Він зазначив, що важливо, щоб місцеві вибори пройшли без порушень, в тому числі і у сфері благоустрою.

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“За утриманням територій біля виборчих дільниць у належному санітарному стані слідкуватимуть інспектори благоустрою. Загалом до чергування в ці вихідні буде залучено 25 інспекторів”, – додав Олексій Кулеба.

За його словами, якщо після 24 жовтня з 00:00, коли настане “день тиші”, підприємства, організації та установи не приберуть всі рекламні конструкції, плакати та інші засоби передвиборної агітації з їхньої балансової території - інспектор, який виявить такі порушення, вноситиме припис та складатиме адміністративні протоколи. Балансоутримувачі мають негайно відреагувати на вимогу припису та усунути порушення.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.