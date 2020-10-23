В Киеве во время местных выборов будут дежурить инспекторы по благоустройству
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Во время местных выборов в столице будут дежурить инспекторы по благоустройству, которые будут контролировать санитарно-техническое состояние прилегающих к избирательным участкам территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
"Во время местных выборов в столице будут дежурить инспекторы благоустройства. Их задача - контролировать санитарно-техническое состояние прилегающих к избирательным участкам территорий", - сказал директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба.
Он отметил, что важно, чтобы местные выборы прошли без нарушений, в том числе и в сфере благоустройства.
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"За содержанием территорий возле избирательных участков в надлежащем санитарном состоянии будут следить инспекторы благоустройства. Всего к дежурству в эти выходные будут привлечены 25 инспекторов", - добавил Алексей Кулеба.
По его словам, если после 24 октября с 00:00, когда наступит "день тишины", предприятия, организации и учреждения не уберут все рекламные конструкции, плакаты и другие средства предвыборной агитации с их балансовой территории - инспектор, который выявит такие нарушения, будет вносить предписание и составлять административные протоколы. Балансодержатели должны немедленно отреагировать на требование предписания и устранить нарушения.
Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.