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В Киеве во время местных выборов будут дежурить инспекторы по благоустройству

В Киеве во время местных выборов будут дежурить инспекторы по благоустройству

Киев  •  УНН

 • 14734 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Во время местных выборов в столице будут дежурить инспекторы по благоустройству, которые будут контролировать санитарно-техническое состояние прилегающих к избирательным участкам территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

"Во время местных выборов в столице будут дежурить инспекторы благоустройства. Их задача - контролировать санитарно-техническое состояние прилегающих к избирательным участкам территорий", - сказал директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба.

Он отметил, что важно, чтобы местные выборы прошли без нарушений, в том числе и в сфере благоустройства.

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"За содержанием территорий возле избирательных участков в надлежащем санитарном состоянии будут следить инспекторы благоустройства. Всего к дежурству в эти выходные будут привлечены 25 инспекторов", - добавил Алексей Кулеба.

По его словам, если после 24 октября с 00:00, когда наступит "день тишины", предприятия, организации и учреждения не уберут все рекламные конструкции, плакаты и другие средства предвыборной агитации с их балансовой территории - инспектор, который выявит такие нарушения, будет вносить предписание и составлять административные протоколы. Балансодержатели должны немедленно отреагировать на требование предписания и устранить нарушения.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

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