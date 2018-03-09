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У Києві під час демонтажу гаражів стався конфлікт за участю нардепа - поліція

У Києві під час демонтажу гаражів стався конфлікт за участю нардепа - поліція

Київ • УНН

 • 17046 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У Шевченківському районі столиці під час демонтажу незаконних гаражів стався конфлікт за участю народного депутата Юрія Левченка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

За даними поліції, сутичка сталась біля гаражного кооперативу на вулиці Половецькій.

"Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці. Після цього депутати поїхали з місця події", - повідомили в поліції.

Зазначається, що із заявою про побиття до правоохоронців вони не зверталися. Повідомлення від лікарів теж не надходило.

"Слідчо-оперативна група працює на місці, проводиться опитування свідків. Пляшку із займистою сумішшю вилучили", - повідомили в поліції.

Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення. Встановлюються всі обставини інциденту.

Додамо, С.Кутняк, як повідомляє прес-служба ВО "Свобода", зазначив, що нардепа Ю.Левченка побили до втрати свідомості і він потрапив до лікарні.

Як повідомляв УНН, у Києві невідомий стріляв з гранатомета в ресторан.

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