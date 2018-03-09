В Киеве во время демонтажа гаражей произошел конфликт с участием нардепа - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошел конфликт с участием народного депутата Юрия Левченко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
По данным полиции, столкновение произошло около гаражного кооператива на улице Половецкой.
"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что с заявлением об избиении к правоохранителям они не обращались. Сообщений от врачей тоже не поступало.
"Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли", - сообщили в полиции.
Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Добавим, С.Кутняк, как сообщает пресс-служба ВО "Свобода", отметил, что нардепа Ю.Левченка избили до потери сознания и он попал в больницу.
Как сообщал УНН, в Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в ресторан.