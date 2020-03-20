У Києві перекрили канал поставки фальсифікованих лікарських засобів на суму 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці у Києві перекрили канал поставки фальсифікованих лікарських засобів на суму 3 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужба прокуратури міста Києва.
"…викрито протиправну діяльність групи осіб, які контрабандним шляхом з Російської Федерації, Індії та Туреччини завозили на територію України незареєстровані та неякісні лікарських засоби серцево-судинної, гормональної та онкологічної групи", - йдеться в повідомлені.
Повідомляється, що вказані препарати ввозились на територію України з приховуванням від митного контролю, з уникненням від контролю якості, без додержання температурного режиму транспортування, що в свою чергу могло потягнути негативні наслідки для здоров’я громадян України.
"В результаті проведених санкціонованих обшуків за місцями зберігання контрафактної продукції та проживання фігурантів, вилучено понад 50 найменувань лікарських засобів на загальну суму понад 3 млн грн., комп’ютерну техніку адміністратора сайту та інші речові докази", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, на теперішній час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, поліцейські перекрили канал поставки наркотиків до Києва та вилучили "товар" на 110 млн грн.