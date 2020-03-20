В Киеве перекрыли канал поставки фальсифицированных лекарственных средств на сумму 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители в Киеве перекрыли канал поставки фальсифицированных лекарственных средств на сумму 3 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"... разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые контрабандным путем из Российской Федерации, Индии и Турции завозили на территорию Украины незарегистрированные и некачественные лекарственных средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что указанные препараты ввозились на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля, с укрытием от контроля качества, без соблюдения температурного режима транспортировки, что в свою очередь могло потянуть негативные последствия для здоровья граждан Украины.
"В результате проведенных санкционированных обысков по местам хранения контрафактной продукции и жительства фигурантов, изъято более 50 наименований лекарственных средств на общую сумму более 3 млн грн, компьютерную технику администратора сайта и другие вещественные доказательства", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечению их к уголовной ответственности.
Напомним, полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в Киев и изъяли "товар" на 110 млн грн.