У Києві перед матчем Шахтар - Ліон затримали близько 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві перед матчем "Шахтар"-"ліон" столична поліція затримала групу молодиків, які провокували правоохоронців біля спортивного комплексу на Печерську, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.
Як повідомили у поліції, інцидент стався напередодні футбольного матчу поруч зі станцією метро “Олімпійська”. Ніхто із громадян не постраждав.
"Правопорушники висловлювалися нецензурною лайкою на адресу поліцейських, кидалися снігом, намагалися вдарити піший патруль та розхитували огороджувальні турнікети. На зауваження правоохоронців вони не реагували", - йдеться у повідомленні.
За вчинення протиправних дій 27 осіб доправляють у територіальне управління поліції, де будуть встановлені анкетні дані цих громадян та в подальшому надана правова оцінка їх діям, повідомили у поліції.
У прес-службі зазначили, що поліція продовжує на місці забезпечувати громадський порядок та буде відразу реагувати на будь-які порушення.
Нагадаємо, що гру "Шахтаря" з "Ліоном" перенесли з Харкова до Києва.