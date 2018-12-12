В Киеве перед матчем Шахтер - Лион задержали около 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве перед матчем "Шахтер" - "Лион" столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле спортивного комплекса на Печерске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел накануне футбольного матча рядом со станцией метро "Олимпийская". Никто из граждан не пострадал.
"Правонарушители высказывались нецензурной бранью в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечание правоохранителей они не реагировали", - говорится в сообщении.
За совершение противоправных действий 27 человек отправляют в территориальное управление полиции, где будут установлены анкетные данные этих граждан и в дальнейшем дана правовая оценка их действиям, сообщили в полиции.
В пресс-службе отметили, что полиция продолжает на месте обеспечивать общественный порядок и будет сразу реагировать на любые нарушения.
Напомним, что игру "Шахтера" с "Лионом" перенесли из Харькова в Киев.