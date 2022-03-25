У Києві озброєна група планувала скоєння злочинів під виглядом Тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві викрито озброєну групу, яка планувала скоєння тяжких злочинів під виглядом Тероборони. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва викрито двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою ТрО на інших осіб, та планували використати її в протиправних цілях", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у п’ятницю, 25 березня за адресами проживання учасників групи проведено обшуки, у ході яких вилучено автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблений зі стартового пістолету).
"Згідно з матеріалами слідства, учасники групи планували вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням даної зброї", - зазначається в повідомленні.
Так, вказаним особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.
Доповнення
У Києві на одній із станцій метро за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності поліцейські затримали прихильника "руського міра". Чоловік назвався монахом одного з храмів.