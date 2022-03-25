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У Києві озброєна група планувала скоєння злочинів під виглядом Тероборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Києві викрито озброєну групу, яка планувала скоєння тяжких злочинів під виглядом Тероборони. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

У Києві озброєна група планувала скоєння злочинів під виглядом Тероборони

Цитата

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва викрито двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою ТрО на інших осіб, та планували використати її в протиправних цілях", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у п’ятницю, 25 березня за адресами проживання учасників групи проведено обшуки, у ході яких вилучено автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблений зі стартового пістолету).

"Згідно з матеріалами слідства, учасники групи планували вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням даної зброї", - зазначається в повідомленні.

Так, вказаним особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.

Доповнення

У Києві на одній із станцій метро за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності поліцейські затримали прихильника "руського міра". Чоловік назвався монахом одного з храмів.

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