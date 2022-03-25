В Киеве вооруженная группа планировала совершение преступлений под видом Теробороны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киеве разоблачена вооруженная группа, которая планировала совершение тяжких преступлений под видом Теробороны. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
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"При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры г. Киева разоблачены два участника преступной группы, которые завладели огнестрельным оружием, выданным ТрО на других лиц, и планировали использовать его в противоправных целях", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в пятницу, 25 марта по адресам проживания участников группы проведены обыски, в ходе которых изъято автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль (один из которых незаконно переделанный из стартового пистолета).
"Согласно материалам следствия, участники группы планировали совершение тяжких и особо тяжких преступлений с использованием данного оружия", - отмечается в сообщении.
Так, указанным лицам готовится сообщение о подозрении и избрании мер пресечения.
Дополнение
В Киеве на одной из станций метро по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности полицейские задержали сторонника "русского мира". Мужчина назвался монахом одного из храмов.