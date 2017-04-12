У Києві освятили 10 тисяч великодніх пасок для військових в зоні АТО

"Ми зібралися в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі за кілька днів до головного християнського свята заради особливої події, а саме щойно освятили 10 тисяч пасок, щоб передати їх у зону АТО на Донбас. Ці паски будуть передані до свята у військові частини. Також деяка кількість цих пасок будуть передані людям малозабезпеченим на Донбасі, різним дитячим закладам, які потребують нашої допомоги", - розповів архієпископ Агапіт.

За його словами, ці паски за допомогою управління військового духовенства і відділу соціального служіння Української церкви Київського Патріархату будуть передані для українських військовослужбовців та нужденних жителів Донбасу.

"Ми віримо у те, що Христос Воскрес і своїм воскресінням переміг владу смерті і диявола, так і наші військовослужбовці, я хочу побажати їм, щоб вони не втрачали віру у нашу перемогу над російським агресором. Як наголошує завжди у своїх промовах предстоятель святійший Патріарх Філарет, що на нашому боці правда, а якщо правда на нашому боці, то з нами Бог. А якщо з нами Бог, то завжди там, де Бог, там - перемога. Тому ми віримо в нашу перемогу і бажаємо цієї перемоги нашим захисникам", - додав архієпископ.

Як повідомляв УНН, на Софійській площі у столиці відкрився Всеукраїнський фестиваль писанок.