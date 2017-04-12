В Киеве освятили 10 тыс. пасхальных куличей для военных в зоне АТО

"Мы собрались в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре за несколько дней до главного христианского праздника ради особого события, а именно только освятили 10 тыс. куличей, чтобы передать их в зону АТО на Донбасс. Эти куличи будут переданы на праздники в воинские части. Также некоторое количество этих куличей будут переданы людям малообеспеченным на Донбассе, различным детским учреждениям, которые нуждаются в нашей помощи", - рассказал архиепископ Агапит.

По его словам, эти пояса с помощью управления военного духовенства и отдела социального служения Украинской церкви Киевского Патриархата будут переданы для украинских военнослужащих и нуждающихся жителей Донбасса.

"Мы верим в то, что Христос Воскрес и своим воскресением победил власть смерти и дьявола, так и наши военнослужащие, я хочу пожелать им, чтобы они не теряли веру в нашу победу над российским агрессором. Как отмечает всегда в своих речах предстоятель Святейший Патриарх Филарет, что на нашей стороне правда, а если правда на нашей стороне, то с нами Бог. А если с нами Бог, то всегда там, где Бог, там - победа. Поэтому мы верим в нашу победу и желаем этой победы нашим защитникам", - добавил архиепископ.

Как сообщал УНН, на Софийской площади в столице открылся Всеукраинский фестиваль писанок.