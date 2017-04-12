В Киеве освятили 10 тыс. пасхальных куличей для военных в зоне АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79375 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111620 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169913 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124976 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122000 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115313 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106189 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160437 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве освятили 10 тыс. пасхальных куличей для военных в зоне АТО

В Киеве освятили 10 тыс. пасхальных куличей для военных в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 8679 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит освятил для жителей Донбасса и украинских военнослужащих в зоне АТО 10 тыс. куличей, передает корреспондент УНН.

"Мы собрались в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре за несколько дней до главного христианского праздника ради особого события, а именно только освятили 10 тыс. куличей, чтобы передать их в зону АТО на Донбасс. Эти куличи будут переданы на праздники в воинские части. Также некоторое количество этих куличей будут переданы людям малообеспеченным на Донбассе, различным детским учреждениям, которые нуждаются в нашей помощи", - рассказал архиепископ Агапит.

По его словам, эти пояса с помощью управления военного духовенства и отдела социального служения Украинской церкви Киевского Патриархата будут переданы для украинских военнослужащих и нуждающихся жителей Донбасса.

"Мы верим в то, что Христос Воскрес и своим воскресением победил власть смерти и дьявола, так и наши военнослужащие, я хочу пожелать им, чтобы они не теряли веру в нашу победу над российским агрессором. Как отмечает всегда в своих речах предстоятель Святейший Патриарх Филарет, что на нашей стороне правда, а если правда на нашей стороне, то с нами Бог. А если с нами Бог, то всегда там, где Бог, там - победа. Поэтому мы верим в нашу победу и желаем этой победы нашим защитникам", - добавил архиепископ.

Как сообщал УНН, на Софийской площади в столице открылся Всеукраинский фестиваль писанок.

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