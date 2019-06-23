У Києві оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. В Укргідрометцентрі дали штормове попередження по Києву - чекають грози, шквали 15-20 м/с, передає УНН.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня грози, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на завтра оголосили штормове попередження. Очікують місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, у Київській області 23 червня очікуються грози і шквали.