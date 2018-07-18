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25 березня, 17:08 • 51143 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103797 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99484 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 126450 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103664 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119686 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160229 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 190010 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294507 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167284 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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У Києві очікується гроза

У Києві очікується гроза

Київ • УНН

 • 21022 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня можлива гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня у Києві можлива гроза", - йдеться у повідомленні.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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