У Києві очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня можлива гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня у Києві можлива гроза", - йдеться у повідомленні.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.