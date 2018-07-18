В Киеве ожидается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В ближайший час и до конца суток 18 июля возможна гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"В ближайший час и до конца суток 18 июля в Киеве возможна гроза", - говорится в сообщении.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.