У Києві обмежать в’їзд вантажівок у місто
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У столиці вночі прогнозують снігопад у зв'язку з цим 18 грудня з 6:00 заїзд великогабаритного транспорту в місто буде обмежений, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, за інформацією Українського гідрометцентру, 18 грудня у столиці очікується ускладнення погодних умов: вранці та вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см.
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"У зв'язку з цим в'їзд фур та вантажівок на територію Києва буде обмежений. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ," - йдеться в повідомленні.
Також у міській адміністрації рекомендували умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.