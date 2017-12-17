В Киеве ограничат въезд грузовиков в город
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В столице ночью прогнозируют снегопад в связи с этим 18 декабря с 6:00 заезд крупногабаритного транспорта в город будет ограничен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, по информации Украинского гидрометцентра, 18 декабря в столице ожидается осложнение погодных условий: утром и днем сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.
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"В связи с этим въезд фур и грузовиков на территорию Киева будет ограничено. Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.
Также в городской администрации рекомендовали условиях осложнения погодных условий водителям частных авто по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.