У Києві обмежать рух Південним мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Києві в ніч з 29 на 30 вересня обмежать рух Південним мостом. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.
“Із 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня та з 21:00 29 вересня до 7:00 30 вересня буде обмежено рух естакадою Південного мосту через ремонт водовідвідного лотка. Роботи триватимуть уночі на естакаді у бік лівого берега”, — йдеться у повідомленні.
У КК “Київавтодор” перепросили за незручності.
Нагадаємо, також на 10 днів обмежили рух на шляхопроводі на вулиці Бойчука.