В Киеве ограничат движение по Южному мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Киеве в ночь с 29 на 30 сентября ограничат движение по Южному мосту. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"С 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября до 7:00 30 сентября будет ограничено движение по эстакаде Южного моста через ремонт водоотводного лотка. Работы будут продолжаться ночью на эстакаде в сторону левого берега", - говорится в сообщении.
В КК "Киевавтодор" извинились за неудобства.
Напомним, также на 10 дней ограничено движение на путепроводе на улице Бойчука.