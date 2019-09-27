В Киеве ограничат движение по Южному мосту

"С 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября до 7:00 30 сентября будет ограничено движение по эстакаде Южного моста через ремонт водоотводного лотка. Работы будут продолжаться ночью на эстакаде в сторону левого берега", - говорится в сообщении.

В КК "Киевавтодор" извинились за неудобства.

Напомним, также на 10 дней ограничено движение на путепроводе на улице Бойчука.