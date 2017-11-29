У Києві обговорять можливість зменшення руху транспорту біля шкіл до 30 км/год

Окрім того, на завершальному етапі створення Координаційної ради з питань підвищення рівня безпеки руху на вулицях і дорогах м. Києва.

"Проект розпорядження щодо створення Координаційної ради вже написаний, ми запускаємо його в процедуру візування і узгодження. Програму ми також вже пишемо. Сподіваюся, завершимо її за місяць", – розповів Олексій Резніков.

До складу Координаційної ради увійдуть депутати Київради, керівники профільних структурних підрозділів КМДА та представники Національної поліції. Вони будуть працювати за такими напрямами: робота з ділянками підвищеної небезпеки. Необхідно створити офіційний список вулиць, перехресть Києва, де відбувається найбільше ДТП, і проаналізувати причини та запропонувати низку контрзаходів. Від облаштування "лежачих поліцейських" до зміни транспортної розв’язки; безпека дитячих садків і шкіл. Передбачається створення паспортів безпеки руху поблизу навчальних закладів. У паспорт може увійти зниження швидкості транспорту до 30 км/год.

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Олексій Резніков певен, що для контролю за дотриманням другого пункту необхідно встановлювати камери з фіксацією швидкості руху та ідентифікацією номерного знаку автомобіля.