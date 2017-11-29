У Києві обговорять можливість зменшення руху транспорту біля шкіл до 30 км/год
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Київська міська державна адміністрація має намір створити програму боротьби зі смертністю дітей на дорогах. Про це повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, передає УНН.
Окрім того, на завершальному етапі створення Координаційної ради з питань підвищення рівня безпеки руху на вулицях і дорогах м. Києва.
"Проект розпорядження щодо створення Координаційної ради вже написаний, ми запускаємо його в процедуру візування і узгодження. Програму ми також вже пишемо. Сподіваюся, завершимо її за місяць", – розповів Олексій Резніков.
До складу Координаційної ради увійдуть депутати Київради, керівники профільних структурних підрозділів КМДА та представники Національної поліції. Вони будуть працювати за такими напрямами: робота з ділянками підвищеної небезпеки. Необхідно створити офіційний список вулиць, перехресть Києва, де відбувається найбільше ДТП, і проаналізувати причини та запропонувати низку контрзаходів. Від облаштування "лежачих поліцейських" до зміни транспортної розв’язки; безпека дитячих садків і шкіл. Передбачається створення паспортів безпеки руху поблизу навчальних закладів. У паспорт може увійти зниження швидкості транспорту до 30 км/год.
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Олексій Резніков певен, що для контролю за дотриманням другого пункту необхідно встановлювати камери з фіксацією швидкості руху та ідентифікацією номерного знаку автомобіля.