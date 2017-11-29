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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80022 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77638 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118880 просмотра

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В Киеве обсудят возможность уменьшения движения транспорта возле школ до 30 км/ч

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Киевская городская государственная администрация намерена создать программу борьбы со смертностью детей на дорогах. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает УНН.

Кроме того, на завершающем этапе создания Координационного совета по вопросам повышения уровня безопасности движения на улицах и дорогах г.Киева.

"Проект распоряжения о создании Координационного совета уже написан, мы запускаем его в процедуру визирования и согласования. Программу мы также уже пишем. Надеюсь, завершим ее за месяц", - рассказал Алексей Резников.

В состав Координационного совета войдут депутаты Киевсовета, руководители профильных структурных подразделений и представители Национальной полиции. Они будут работать по следующим направлениям: работа с участками повышенной опасности. Необходимо создать официальный список улиц, перекрестков Киева, где происходит больше всего ДТП, и проанализировать причины и предложить ряд контрмер. От обустройства "лежачих полицейских" к изменению транспортной развязки; безопасность детских садов и школ. Предполагается создание паспортов безопасности движения вблизи учебных заведений. В паспорт может войти снижения скорости транспорта до 30 км/ч.

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Алексей Резников уверен, что для контроля за соблюдением второго пункта необходимо устанавливать камеры с фиксацией скорости движения и идентификацией номерного знака автомобиля.

 

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