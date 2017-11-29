В Киеве обсудят возможность уменьшения движения транспорта возле школ до 30 км/ч

Кроме того, на завершающем этапе создания Координационного совета по вопросам повышения уровня безопасности движения на улицах и дорогах г.Киева.

"Проект распоряжения о создании Координационного совета уже написан, мы запускаем его в процедуру визирования и согласования. Программу мы также уже пишем. Надеюсь, завершим ее за месяц", - рассказал Алексей Резников.

В состав Координационного совета войдут депутаты Киевсовета, руководители профильных структурных подразделений и представители Национальной полиции. Они будут работать по следующим направлениям: работа с участками повышенной опасности. Необходимо создать официальный список улиц, перекрестков Киева, где происходит больше всего ДТП, и проанализировать причины и предложить ряд контрмер. От обустройства "лежачих полицейских" к изменению транспортной развязки; безопасность детских садов и школ. Предполагается создание паспортов безопасности движения вблизи учебных заведений. В паспорт может войти снижения скорости транспорта до 30 км/ч.

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Алексей Резников уверен, что для контроля за соблюдением второго пункта необходимо устанавливать камеры с фиксацией скорости движения и идентификацией номерного знака автомобиля.