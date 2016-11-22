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У Києві новий трамвай Peso курсуватиме від Борщагівки до вул. Старовокзальної

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Київ доставили новий трамвай Peso, який курсуватиме на маршруті швидкісного трамваю від Борщагівки до вул. Старовокзальної. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

У Києві новий трамвай Peso курсуватиме від Борщагівки до вул. Старовокзальної

“У наших планах замінити всі трамваї на цій гілці на сучасні, з низькою підлогою, що зробить їх надзвичайно комфортними. Це реалізується завдяки підтримки нової транспортної політики, яка орієнтована на розвиток електротранспорту, міським головою Віталієм Кличком”, — зазначив заступник голови КМДА І.Сагайдак.

Водночас, І.Сагайдак зазначив, що ще вісім Peso і один Electron плануються доставити у Київ до кінця року.

“У планах в наступному році добудувати всі станції і реконструювати гілку до „Кисневого заводу“ (Симиренка). Великий масив Борщагівки отримає сучасне та комфортне сполучення з центром. До кінця року очікуємо на ще 9 сучасних трамваїв із низькою підлогою”, — додав І.Сагайдак.

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