У Києві новий трамвай Peso курсуватиме від Борщагівки до вул. Старовокзальної

“У наших планах замінити всі трамваї на цій гілці на сучасні, з низькою підлогою, що зробить їх надзвичайно комфортними. Це реалізується завдяки підтримки нової транспортної політики, яка орієнтована на розвиток електротранспорту, міським головою Віталієм Кличком”, — зазначив заступник голови КМДА І.Сагайдак.

Водночас, І.Сагайдак зазначив, що ще вісім Peso і один Electron плануються доставити у Київ до кінця року.

“У планах в наступному році добудувати всі станції і реконструювати гілку до „Кисневого заводу“ (Симиренка). Великий масив Борщагівки отримає сучасне та комфортне сполучення з центром. До кінця року очікуємо на ще 9 сучасних трамваїв із низькою підлогою”, — додав І.Сагайдак.