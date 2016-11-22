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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 11999 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В Киеве новый трамвай Peso будет курсировать от Борщаговки до ул. Старовокзальной

Киев • УНН

 • 17075 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киев доставили новый трамвай Peso, который будет курсировать на маршруте скоростного трамвая от Борщаговки до ул. Старовокзальной. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В Киеве новый трамвай Peso будет курсировать от Борщаговки до ул. Старовокзальной

"В наших планах заменить все трамваи на этой ветке на современные, с низким полом, что сделает их очень комфортными. Это реализуется благодаря поддержке новой транспортной политики, ориентированной на развитие электротранспорта, мэром Виталием Кличко", - отметил заместитель главы КГГА И.Сагайдак.

В то же время, И.Сагайдак отметил, что еще восемь Peso и один Electron планируют доставить в Киев до конца года.

"В планах в следующем году достроить все станции и реконструировать ветку до "Кислородного завода"(Симиренко). Большой массив Борщаговки получит современное и комфортное сообщение с центром. До конца года ожидаем еще 9 современных трамваев с низким полом", - добавил И.Сагайдак.

Украинские Национальные Новости

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