У Києві невідомий залишив вибухівку біля ресторану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. На столичній Оболоні невідомий чоловік залишив вибухівку біля ресторану, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Наразі поліція з’ясовує причетних осіб та проводить розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Близько 4-ї години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Автозаводській біля одного з ресторанів стався вибух… Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух. Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу", - йдеться у повідомленні.
Наразі спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув.
"Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Оболонського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ", - додали в поліції.
Зазначається, що у рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини скоєного та проводять розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, що причетна до цього кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у Києві поліцейські розшукують зловмисника, який вночі виламав двері банківського відділення та кинув вибухівку.