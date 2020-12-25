В Киеве неизвестный оставил взрывчатку возле ресторана

"Около 4 часов утра в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв... Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержанием и ушел, а потом произошел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК", - добавили в полиции.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к этому уголовному преступлению.

Напомним, в Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который ночью выломал дверь банковского отделения и бросил взрывчатку.