В Киеве неизвестный оставил взрывчатку возле ресторана
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. На столичной Оболони неизвестный мужчина оставил взрывчатку возле ресторана, в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет причастных лиц и проводит расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Около 4 часов утра в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв... Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержанием и ушел, а потом произошел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался.
"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК", - добавили в полиции.
Отмечается, что в рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к этому уголовному преступлению.
Напомним, в Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который ночью выломал дверь банковского отделения и бросил взрывчатку.