У Києві невідомі отруїли та обікрали іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Вночі у середу, 20 червня, у Шевченківському районі Києва була викликана карета швидкої медичної допомоги через скаргу іноземця на погане самопочуття, повідомили УНН джерела в медзакладі.
Виклик надійшов близько пів на четверту ранку щодо 25-річного громадянина Великої Британії, якому стало зле. Медики діагностували отруєння невідомою речовиною.
Іноземця було оперативно доставлено до токсикологічного відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги.
За інформацією джерел, невідому речовину в напій іноземному громадянину підмішали злочинці, після чого його пограбували.
Наразі речовина, якою отруївся молодий чоловік, невідома.
Як повідомляв УНН, у столичному аеропорту іноземець назвався терористом.