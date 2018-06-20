У Києві невідомі отруїли та обікрали іноземця

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Вночі у середу, 20 червня, у Шевченківському районі Києва була викликана карета швидкої медичної допомоги через скаргу іноземця на погане самопочуття, повідомили УНН джерела в медзакладі.

Виклик надійшов близько пів на четверту ранку щодо 25-річного громадянина Великої Британії, якому стало зле. Медики діагностували отруєння невідомою речовиною.

Іноземця було оперативно доставлено до токсикологічного відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

За інформацією джерел, невідому речовину в напій іноземному громадянину підмішали злочинці, після чого його пограбували.

Наразі речовина, якою отруївся молодий чоловік, невідома.

Як повідомляв УНН, у столичному аеропорту іноземець назвався терористом.

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