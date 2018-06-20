В Киеве неизвестные отравили и обокрали иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Ночью в среду, 20 июня, в Шевченковском районе Киева была вызвана карета скорой медицинской помощи из-за жалобы иностранца на плохое самочувствие, сообщили УНН источники в медучреждении.
Вызов поступил около половины четвертого утра для 25-летнего гражданина Великобритании, которому стало плохо. Медики диагностировали отравление неизвестным веществом.
Иностранца оперативно доставили в токсикологическое отделение городской клинической больницы скорой помощи.
По информации источников, неизвестное вещество в напиток иностранному гражданину подмешали злоумышленники, после чего его ограбили.
Сейчас вещество, которым отравился молодой человек, неизвестна.
Как сообщал УНН, в столичном аэропорту иностранец назвался террористом.