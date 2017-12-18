У Києві невідомі кров’ю облили ханукальний світильник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вчора ввечері невідомі кров’ю облили монумент в честь Хануки на Подолі. Про це повідомляє “Київ Оперативний”, передає УНН.
“Близько 19:00 невідомі особи облили монумент, який присвячений Хануці (єврейське свято чуда, свято перемоги у війні між святістю і нечистотою) кров‘ю”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що, за попередніми даними, зловмисники вилили на світильник кров тварин.
Як повідомляв УНН, 15 грудня комунальники зчистили свастику з ханукального світильника в Києві.