В Киеве неизвестные кровью облили ханукальный светильник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вчера вечером неизвестные кровью облили монумент в честь Хануки на Подоле. Об этом сообщает “Киев Оперативный”, передает УНН.
“Около 19:00 неизвестные лица облили монумент, посвященный Хануке (еврейский праздник чуда, праздник победы в войне между святостью и нечистотой) кровью”, — говорится в сообщении.
Отмеченно, что, по предварительным данным, злоумышленники вылили на светильник кровь животных.
Как сообщал УНН, 15 декабря коммунальщики счистили свастику с ханукального светильника в Киеве.