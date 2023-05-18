Немає укриттів поряд з місцями відпочинку: у КМДА пояснили, чому не планують відкривати пляжний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міська влада не планує відкриття пляжного сезону у столиці. Місцевим жителям та гостям Києва рекомендується утриматись від відвідування пляжів, оскільки біля них відсутні укриття і сховища. Про це повідомляє КМДА на своїй сторнці у Telegram, пише УНН.
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"Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - йдеться у повідомленні.
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За словами голови КМДА Петра Пантелеєва, "на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі".
"На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", - додали у КМДА.
Нагадаємо
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