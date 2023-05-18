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Нет укрытий рядом с местами отдыха: в КГГА объяснили, почему не планируют открывать пляжный сезон

Киев • УНН

 • 875201 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Городская власть не планирует открытие пляжного сезона в столице. Местным жителям и гостям Киева рекомендуется воздержаться от посещения пляжей, поскольку возле них отсутствуют укрытия и убежища. Об этом сообщает КГГА на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и убежища. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева", - говорится в сообщении.

Детали

По словам председателя КГГА Петра Пантелеева, "на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно советуют пока не посещать пляжи".

"На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях", - добавили в КГГА.

Напомним

В Одессе местные власти обещают обустроить места безопасного отдыха на время пляжного сезона.

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