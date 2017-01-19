У Києві на вул. Набережно - Корчуватської обмежать рух автотранспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві на ділянці вул. Набережно-Корчуватської з 19 січня повністю обмежать рух автотранспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Із 19 січня в зв’язку з проведенням капітального ремонту вулиці Набережно-Корчуватської, на ділянці від будинку № 56/66 (корпус 3) до будинку № 94, рух транспорту буде повністю обмежено. На період проведення робіт транспорт рухатиметься вулицею Новопирогівською. Термін завершення капітального ремонту — травень 2017 року.”, — сказано в повідомленні.