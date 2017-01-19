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В Киеве на ул. Набережно-Корчеватской ограничат движение автотранспорта

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве на участке ул. Набережно-Корчеватской с 19 января полностью ограничат движение автотранспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 19 января в связи с проведением капитального ремонта улицы Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 56/66 (корпус 3) к дому № 94, движение транспорта будет полностью ограничено. На период проведения работ транспорт будет двигаться по улице Новопироговская. Срок завершения капитального ремонта - май 2017 года.", - Говорится в сообщении.

 

Украинские Национальные Новости

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