У Києві на вихідних закрили ще три нічні клуби

“Продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами столиці регламентів роботи. Тільки за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили більше 1 тис. ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Склали 446 протоколів про порушення. Також цими вихідними у столиці закрили ще три розважальних заклади, а минулого тижня, як я вже говорив, у Києві закрили 4 нічних клуби”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття чотирьох нічних клубів, в яких виявили порушення дотримання регламентів роботи.