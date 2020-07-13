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У Києві на вихідних закрили ще три нічні клуби

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Києві цими вихідними закрили три нічні клуби. Представники Держпродспоживслужби і муніципальної охорони, спільно з поліцією, минулого тижня перевірили понад 1 тис. ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

“Продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами столиці регламентів роботи. Тільки за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили більше 1 тис. ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Склали 446 протоколів про порушення. Також цими вихідними у столиці закрили ще три розважальних заклади, а минулого тижня, як я вже говорив, у Києві закрили 4 нічних клуби”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття чотирьох нічних клубів, в яких виявили порушення дотримання регламентів роботи.

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