У Києві на вихідних ярмаркуватимуть

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вихідними у столиці з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції будуть проведені традиційні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає УНН.