У Києві на вихідних ярмаркуватимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вихідними у столиці з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції будуть проведені традиційні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає УНН.
27 жовтня (субота):
• у Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська,4-10;
• у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• у Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
• у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;
• у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
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• у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
• у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
• у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17;
28 жовтня (неділя):
• у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
• у Печерському районі – вул. Івана Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
• у Святошинському районі – вул. Академіка Вернадського, 79;
• у Солом’янському районі – вул. Федора Ернста, 14-А;
• у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.