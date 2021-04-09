У Києві на вихідні обмежать рух на Південному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У столиці з 22:00 9 квітня до п’ятої години ранку 12 квітня частково обмежать рух на Південному мосту для ремонту деформаційніх швів. Про це інформує пресслужба КМДА з посиланням на дані "Київавтодору", передає УНН.
Деталі
“З 22:00 9 квітня до 5:00 12 квітня на Південному мосту частково обмежать рух для ремонту деформаційних швів”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією дорожників, протиаварійні роботи виконуватимуться на частині деформаційних швів, які не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу.
Роботи на Південному мосту триватимуть у напрямку лівого берега. Зазначається, що рух буде обмежено частково. Дорожники працюватимуть упродовж суботи і неділі.
Доповнення
Введення жорстких карантинних обмежень з 5 квітня і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перші дні локдауну у Києві транспортний колапс.
Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки.
Відразу ж у перший день локдауну в столиці зріс попит на оренду велосипедів.