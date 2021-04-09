В Киеве на выходные ограничат движение на Южном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В столице с 22:00 9 апреля до пяти часов утра 12 апреля частично ограничат движение на Южном мосту для ремонта деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные "Киевавтодора", передает УНН.
Детали
"С 22:00 9 апреля до 5:00 12 апреля на Южном мосту частично ограничат движение для ремонта деформационных швов", - говорится в сообщении.
По информации дорожников, противоаварийные работы будут выполняться на части деформационных швов, которые не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя.
Работы на Южном мосту будут продолжаться в направлении левого берега. Отмечается, что движение будет ограничено частично. Дорожники будут работать в течение субботы и воскресенья.
Дополнение
Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.
Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки.
Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.