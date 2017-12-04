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Бензовоз у Києві застряг на трамвайних коліях, рух заблоковано

Київ • УНН

 • 13702 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві на вулиці Кирилівська на трамвайних коліях застряг бензовоз. Рух заблоковано, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноти dtp.kiev.ua.

“НП в Києві на вулиці Кирилівська. Прямо на трамвайних коліях заглох бензовоз. Блоковано рух трамваїв в обидві сторони”, — йдеться у повідомленні.

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За даними спільноти, люди змушені йти пішки.

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