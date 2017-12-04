Бензовоз в Киеве застрял на трамвайных путях, движение заблокировано
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве на улице Кирилловская на трамвайных путях застрял бензовоз. Движение заблокировано, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.
"ЧП в Киеве на улице Кирилловская. Прямо на трамвайных путях заглох бензовоз. Блокировано движение трамваев в обе стороны", - говорится в сообщении.
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По данным общества, люди вынуждены идти пешком.
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