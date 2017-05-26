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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Києві на Софіївській площі сьогодні відзначать останній дзвоник

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні ввечері у Києві на Софійській площі відбудеться святкування останнього дзвоника. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Folk Ukraine, передає УНН.

У Києві на Софіївській площі сьогодні відзначать останній дзвоник

“Шановні випускники! Ми щиро вітаємо вас з останнім дзвоником! Ми хочемо, щоб цей день, ви провели із класом у теплій і дружній атмосфері. Тому, запрошуємо вас приєднатися до вечірньої програми на Софійській площі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час святкувань будуть проведені майстер-класи з танго, лунатиме якісна музика, та відбудуться виступ гурту С.К.А.Й. та зйомки “Топ-модель по-українськи”.

Початок заходу о 18:00.Вхід вільний.

Як повідомляв УНН, з 25 по 28 травня на Софійській площі триватимуть “Чотири дні танцю, музики та квітів”.

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