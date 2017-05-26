В Киеве на Софиевской площади сегодня отметят последний звонок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня вечером в Киеве на Софийской площади состоится празднование последнего звонка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Folk Ukraine, передает УНН.
"Уважаемые выпускники! Мы искренне поздравляем вас с последним звонком! Мы хотим, чтобы этот день, вы провели с классом в теплой и дружественной атмосфере. Поэтому, приглашаем вас присоединиться к вечерней программе на Софийской площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время празднования будут проведены мастер-классы по танго, будет звучать качественная музыка, и состоятся выступление группы С.К.А.Й. и съемки "Топ-модель по-украински".
Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.
Как сообщал УНН, с 25 по 28 мая на Софийской площади продолжаться "Четыре дня танца, музыки и цветов".