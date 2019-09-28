У Києві на пожежі загинув літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Голосіївському районі столиці сталася пожежа в квартирі житлового будинку, внаслідок якої загинула одна людина. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.
Так, 28 вересня, о 07:03, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку на вул. Дмитра Луценка, 1-Б, що у Голосіївському районі столиці, виникла пожежа.
Прибувши, рятувальники встановили, що пожежа виникла на кухні однієї із квартир на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.
О 07:35 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 07:43 – ліквідували.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1948 року народження.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дві тумби, закопчені стіни та стеля квартири.
Нагадаємо, вночі 28 вересня у Києві горів дитячий садочок.