В Киеве при пожаре погиб пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Голосеевском районе столицы произошел пожар в квартире жилого дома, в результате которого погиб один человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.
Так, 28 сентября, в 7:03, к спасателям поступило сообщение о том, что в жилом доме на ул. Дмитрия Луценко, 1-Б, в Голосеевском районе столицы, возник пожар.
Прибыв, спасатели установили, что пожар возник на кухне одной из квартир на 8-м этаже 9-этажного жилого дома.
В 7:35 бойцы ДСНС локализовали пожар, а в 7:43 - ликвидировали.
Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1948 года.
В результате пожара огнем повреждены две тумбы, закопчены стены и потолок квартиры.
Напомним, ночью 28 сентября в Киеве горел детский сад.