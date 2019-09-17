У Києві на пожежі загинув літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У столиці внаслідок пожежі у багатоповерховому житловому будинку загинула людина. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.
Так, 16 вересня, о 23:38, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних квартир на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Ентузіастів, що в Дніпровському районі.
Як з’ясували рятувальники, займання сталося в кімнаті однокімнатної квартири.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловічої статі 1926 року.
О 00:05 пожежа була локалізована, а о 00:12 — ліквідована.
Внаслідок пожежі пошкоджено швейну машинку, носимі речі, диван, шафу, телевізор, віконну раму, закопчено стіни та стелю квартири. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, також у Києві під час пожежі у багатоповерхівці загинули чоловiк 1927 року народження та жiнка 1930 року народження.