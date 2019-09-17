В Киеве при пожаре погиб пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В столице в результате пожара в многоэтажном жилом доме погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 16 сентября, в 23:38, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из столичных квартир на 9-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Энтузиастов, что в Днепровском районе.
Как выяснили спасатели, возгорание произошло в комнате однокомнатной квартиры.
Во время тушения пожара было обнаружено тело мужского пола 1926 года.
В 00:05 пожар был локализован, а в 00:12 — ликвидирован.
В результате пожара повреждены швейная машинка, носимые вещи, диван, шкаф, телевизор, оконная рама, закопчены стены и потолок квартиры. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, также в Киеве во время пожара в многоэтажке погибли мужчина 1927 года рождения и женщина 1930 года рождения.