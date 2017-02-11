У Києві на "Олімпійському" розпочалось прощання із видатним "динамівцем" В.Чановим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні у Києві прощаються із видатним гравцем київського “Динамо” Віктором Чановим. Громадянська панахида розпочалась в Олімпійському дворику Національного спортивного комплексу “Олімпійський” о 10:00, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі ФК "Динамо", громадянська панахида триватиме до 12:00.
Поховають В.Чанова на Байковому кладовищі.
Вхід в Олімпійський дворик здійснюється через Північний ресепшен стадіону (біля ресторану). Вхід на територію - через ворота Захід 1 (зі сторони Троїцької площі) та Північ 1 (зі сторони кас Палацу Спорту).
Нагадаємо, екс-воротар київського “Динамо” Віктор Чанов помер у Києві на 58-му році життя.
Зазначимо, що Віктор Вікторович народився в 1959 році в Донецьку у воротарській сім’ї.
Крім “Динамо”, грав за “Шахтар”, “ЦСКА Борисфен” і ізраїльські клуби.
Був тренером “біло-блакитних”. В останні роки займався бізнесом.