В Киеве на "Олимпийском" началось прощание с выдающимся "динамовцем" В.Чановым
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в Киеве прощаются с выдающимся игроком киевского "Динамо" Виктором Чановым. Гражданская панихида началась в Олимпийском дворике НСК "Олимпийский" в 10:00, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе ФК "Динамо", гражданская панихида продлится до 12:00.
Похоронят В.Чанова на Байковом кладбище.
Вход в Олимпийский дворик осуществляется через Северный ресепшен стадиона (около ресторана). Вход на территорию - через ворота Запад 1 (со стороны Троицкой площади) и Север 1 (со стороны касс Дворца Спорта).
Напомним, экс-вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов умер в Киеве на 58-м году жизни.
Отметим, что Виктор Викторович родился в 1959 году в Донецке во вратарской семьи.
Кроме "Динамо", играл за "Шахтер", "ЦСКА Борисфен" и израильские клубы.
Был тренером "бело-голубых". В последние годы занимался бизнесом.